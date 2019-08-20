Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte adım adım üniversite kayıt işlemleri…

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarından istedikleri puanları alanlar için üniversite kayıt süreci hız kesmeden sürüyor. Bu bağlamda '' Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere elektronik kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleşkesine gidilerek asıl kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor. Haberimizin devamında üniversite kayıt sürecini adım adım takip edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yapmaya başladı. Bizde sabah.com.tr olarak üniversite kayıtları hakkındaki detaylara haberimizde yer verdik.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.