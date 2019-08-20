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ek tercihler ne zaman yapılacak? 2019 yılı ile Üniversite yayınlandı mı? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ek tercih işlemleri heyecanla bekleniyor. Belli sebeplerden ötürü ilk tercihlerinde üniversite kazanamayan adaylar gözlerini YKS ek tercihlerine çevirdi. Bu bağlamda ‘’ ne zaman? 2019 ile yayınlandı mı?’’ sorularına Google arama motoru üzerinden yanıt aranmaya başlandı. Açıklanan ilk tercihlerin sonuçlarına göre üniversitelerde 96 bin 979 kontenjan boşta kaldı. Adayların en çok tercih ettiği tıp fakültelerinde ise boş kontenjan kalmadı. Peki ÖSYM 2019 Üniversite ek tercihler ne zaman? YKS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.8.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 09:06
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2019 yılı ÖSYM ile Üniversite YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

Üniversite hayali kuran binlerce aday için tercih sonuçları bayram öncesinde açıklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanacak olan ek tercihlerin tarihini ve ek tercih kılavuzu merakla bekleniyor. Bilindiği üzere ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Ek yerleştirme, boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından yapılır. Peki YKS ek tercih ne zaman? 2019 ÖSYM ile yayınlandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite tercih sonuçlarının ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Bu bağlamda ek yerleştirme ve kontenjanlar büyük önem taşıyor. Peki YKS ek tercih işlemleri nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin devamında tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

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YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2019 yılı ÖSYM ile Üniversite YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...
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