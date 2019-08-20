YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2019 yılı ÖSYM ile Üniversite YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

Üniversite hayali kuran binlerce aday için YKS tercih sonuçları bayram öncesinde açıklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan 2019 YKS ek tercihlerin tarihini ve ek tercih kılavuzu merakla bekleniyor. Bilindiği üzere ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Ek yerleştirme, boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından yapılır. Peki YKS ek tercih ne zaman? 2019 ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite tercih sonuçlarının ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrildi. Bu bağlamda ek yerleştirme ve kontenjanlar büyük önem taşıyor. Peki YKS ek tercih işlemleri nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin devamında tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.