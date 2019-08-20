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sınavı ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL yılı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Akademik kariyerine devam eden öğrenciler sınavı ne zaman merak ediyor. Dil Sınavı fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam ediyor. Bu bağlamda ‘’ YÖKDİL sınavı ne zaman? 2019 YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu mu?’’ sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 20.8.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 08:59
YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL yılı başvuru tarihleri belli oldu mu?

YÖKDİL sınavı ne zaman merak ediliyor. Yabancı Dil puanına ihtiyaç duyan binlerce aday Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvurularının yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman? 2019 YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu mu?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı 3 Kasım'da yapılacak.

3 Kasım tarihinde yapılacak olan sınav, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak.

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

YÖKDİL başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. Söz konusu sınav için net bir başvuru tarihi yok.

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