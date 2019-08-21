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mülakat sonuçları bugün açıklanıyor! 2019 ile hızlı sorgulama sayfası!

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri olarak geçen ve öğrencilerin destek eğitimi, iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri ve yabancı dil gibi pek çok alanda eğitimler gördüğü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. tarafından yapılan mülakat sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. 'in resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan saat kaçta açıklanacak? 2019 MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları hızlı sorgulama sayfası!

Giriş Tarihi: 21.8.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 15:25
BİLSEM mülakat sonuçları bugün açıklanıyor! 2019 MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları hızlı sorgulama sayfası!

Grup tarama testine girip başarılı olan öğrencilerin bireysel değerlendirmeye girdikleri mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrencilere çeşitli alanlarda eğitimler veren Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri olarak bildiğimiz saat kaçta açıklanacak? 2019 ile !

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 2019 MEB İLE BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA!

Haberimizin detaylarından BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, sonuç sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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BİLSEM mülakat sonuçları bugün açıklanıyor! 2019 MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları hızlı sorgulama sayfası!
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