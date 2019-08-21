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mülakat sonuçları için geri sayım başladı! 2019 ile hızlı sorgulama!

tarafından yapılan mülakat sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. 'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri olarak geçen ve öğrencilerin destek eğitimi, iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri ve yabancı dil gibi pek çok alanda eğitimler gördüğü saat kaçta açıklanacak? 2019 MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları hızlı sorgulama sayfası burada!

Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:24
BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı! 2019 MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları hızlı sorgulama!

Grup tarama testine girip başarılı olan öğrencilerin bireysel değerlendirmeye girdikleri mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrencilere çeşitli alanlarda eğitimler veren Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri olarak bildiğimiz saat kaçta açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama!

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA!

Haberimizin detaylarından BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, sonuç sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı! 2019 MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları hızlı sorgulama!
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