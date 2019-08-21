BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı! 2019 MEB ile BİLSEM mülakat sonuçları hızlı sorgulama!

Grup tarama testine girip başarılı olan öğrencilerin bireysel değerlendirmeye girdikleri BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrencilere çeşitli alanlarda eğitimler veren Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri olarak bildiğimiz BİLSEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama!

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA!

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