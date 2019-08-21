Çin’in pilotları Ankara’da yetişecek

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Uluslararasıticari pilot eğitim ihtiyacını kendi imkânlarıyla karşılayamayan Çin rotasını Türkiye'ye çevirdi. Kısa vadede 2 bin 200 ticari pilot ihtiyacı olan Çin, bu eğitim için Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nden yardım alacak. BM Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun (ICAO) 17 yıl içinde 10 milyon havacı personel yetiştirmeyi hedefleyen uluslararası projesinin yürütücülerinden ve bu organizasyonun kontrolünde dünya çapında 35 havacılık üniversitesinin dâhil olduğu organizasyonun üyesi olan THK Üniversitesi, Çin havayolu şirketlerine pilot yetiştirmek için bir eğitim ajansıyla anlaştı. THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut "Halen üniversitemizde 72 farklı ülkeden öğrenci bulunmakta. Ülke ve yabancı öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.