DGS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM 2019 DGS tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak?

DGS sonuçları bilindiği üzere 25 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine tamamlamak isteyen çok sayıda öğrenci sınava girmiş ve aldıkları puanlarla üniversitelere yerleşmek için tercih kılavuzlarının yayınlanmalarını beklemeye koyulmuşlardı. Özellikle son günlerde konuyla ilgili yapılacak son dakika açıklamaları heyecanla beklenirken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih süresinin de uzamasıyla birlikte sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada : 'Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS Üniversite taban ve tavan puanları boş kontenjanlar…