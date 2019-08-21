Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > DGS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM 2019 DGS tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak?

tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM 2019 DGS tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak?

tercihleri için öğrencilerin bekleyişi sürerken, ÖSYM’den yapılan son dakika açıklaması ile birlikte DGS tercih kılavuzu yayınlandı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra ön lisans eğitimini tamamlayan ve aldıkları puanlar neticesinde lisans düzeyine yükseltmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından açıklanacak olan tercih kılavuzunu beklemeye koyulmuşlardı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 2019 DGS Tercihlerinin alınmaya başladığını ve adayların tercihlerini 21-28 Ağustos tarihi arasında yapabileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:42
DGS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM 2019 DGS tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak?

sonuçları bilindiği üzere 25 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine tamamlamak isteyen çok sayıda öğrenci sınava girmiş ve aldıkları puanlarla üniversitelere yerleşmek için tercih kılavuzlarının yayınlanmalarını beklemeye koyulmuşlardı. Özellikle son günlerde konuyla ilgili yapılacak son dakika açıklamaları heyecanla beklenirken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih süresinin de uzamasıyla birlikte sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter'dan yaptığı açıklamada : 'Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS Üniversite taban ve tavan puanları boş kontenjanlar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM 2019 DGS tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN