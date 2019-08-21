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yurt başvurusu başladı! E devlet ile 2019 başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

Kredi ve () yurt başvurusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt işlemlerini araştıran adaylar, E devler ile 2019 başvurularını da büyük bir merakla araştırıyor. Hayallerini gerçekleştirip şehir içi ve şehir dışında okuyacak olan öğrenciler KYK yurt başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını sorgulamaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı bir diğer olanak olan burs başvuruları da öne çıkan araştırma konularından birisi oldu. Peki, E devlet ile 2019 KYK yurt başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 21.8.2019 14:56
KYK yurt başvurusu başladı! E devlet ile 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

yurt başvuruları üniversite kayıt döneminde olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Özellikle şehir dışında okumaya gidecek olan öğrenciler gözlerini ve burs başvurularına çevirmiş durumda. Öğrenciler yurt imkanından yararlanmak için başvuruların nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere Kredi ve yurt başvuruları tarihinde sona erecek. Peki E devlet ile 2019 nasıl yapılır? İşte detaylar…

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos tarihinde başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları 26 Ağustos tarihinde sona erecek. KYK yurt başvuru sürecine dair merak edilen tüm detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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KYK yurt başvurusu başladı! E devlet ile 2019 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar
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