Liseler için son şans

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere geçiş kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları alınmaya başlandı. MEB tarafından açıklanan yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti. Takvime göre, boş kalan kontenjanlara, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 23 Ağustos'a kadar sürecek.