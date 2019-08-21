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kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? 2019 Üniversite işlemleri nasıl yapılır?

Milyonlarca genç kayıtlarını yapmaya başladı. YKS sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlarla lisans ve önlisans bölümlerine yaptıracak adaylar üniversite kayıtları için gerekli belgeleri sorgulamaya başladı. Şehir içi ve şehir dışı üniversitelerde okuyacak öğrenciler için E-kayıt işlemleri 16 Ağustos itibari ile başladı ve 21 Ağustos tarihinde sona erecek. Doğrudan kayıtlar ise 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Peki Üniversite kayıtları gerekli belgeler nelerdir? İşte adım adım işlemleri…

Giriş Tarihi: 21.8.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 09:34
Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? 2019 Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?

kayıtları için gerekli belgeler adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. YKS sınav sonuçlarından istedikleri puanları alanlar için üniversite süreci hız kesmeden sürüyor. Bu bağlamda '' Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere elektronik kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleşkesine gidilerek asıl kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor. Haberimizin devamında sürecini adım adım takip edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YKS sonuçlarına göre bir programa adaylar üniversite kayıtlarını yapmaya başladı. Bizde sabah.com.tr olarak üniversite kayıtları hakkındaki detaylara haberimizde yer verdik.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? 2019 Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?
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