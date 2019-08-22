DGS 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları! İşte DGS kontenjanları ve başarı sıralaması!

DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte üniversitelerin 4 yıllık taban ve tavan puanları merak konusu oldu. Akademik kariyerine devam etmek isteyenler ' DGS 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamasını' araştırmaya başladı. Haberimizin devamında ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan DGS tercih kılavuzuna göre 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarına ve boş kontenjan bilgisine bakabilirsiniz.

DGS 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI | KONTENJAN VE BAŞARI SIRALAMASI

DGS tercih kılavuzuna göre taban ve tavan puanlar belli oldu. 2 yıllık eğitimi bitiren ve 4 yıllık bölümlere geçiş yapmak isteyen adaylar için tercih kılavuzuna bakmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda DGS puanları şu şekilde işlemişti:

DGS İLE GEÇİŞTE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ