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4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları! İşte DGS kontenjanları ve başarı sıralaması!

Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte gözler 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanlarına çevrildi. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerini tercih edecek olan öğrenciler ’nin resmi sitesinden DGS kontenjanları ve üniversitelerin başarı sıralamalarına bakmaya başladı. Hayal ettikleri üniversitelerin bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler DGS puanlarıyla 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanlarını inceliyor. Haberimizin devamında kılavuzunda 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanlarına erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.8.2019 10:23
DGS 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları! İşte DGS kontenjanları ve başarı sıralaması!

DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte üniversitelerin 4 yıllık taban ve tavan puanları merak konusu oldu. Akademik kariyerine devam etmek isteyenler ' DGS 4 yıllık üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamasını' araştırmaya başladı. Haberimizin devamında ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan DGS tercih kılavuzuna göre 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarına ve boş kontenjan bilgisine bakabilirsiniz.

DGS 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI | KONTENJAN VE BAŞARI SIRALAMASI

DGS tercih kılavuzuna göre taban ve tavan puanlar belli oldu. 2 yıllık eğitimi bitiren ve 4 yıllık bölümlere geçiş yapmak isteyen adaylar için tercih kılavuzuna bakmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda DGS puanları şu şekilde işlemişti:

DGS İLE GEÇİŞTE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları! İşte DGS kontenjanları ve başarı sıralaması!
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