MEBBİS giriş ekranı! 2019 Mazerete bağlı öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır?

On binlerce öğretmenin mazerete bağlı atama tercihleri başladı. Eş durumu tayinlerinin başlamasıyla birlikte MEBBİS öğretmen giriş ekranında yoğunluk başladı. Bu bağlamda '' MEBBİS girişi nasıl yapılır? Eş durumu tercihleri nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aranıyor. MEB 2019 takvimine göre, tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI!

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tayin tercih başvuruları başladı. MEBBİS öğretmen giriş ekranından adaylar tayin tercihlerini gerçekleştirebilirler. Haberimizin devamında MEB Öğretmen mazeret tayini kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

MEB takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Tebligat ve İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.