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giriş ekranı! 2019 nasıl yapılır?

girişi öğretmenlerin tayinlerinin başlamasıyla trend başlıklar arasında yer aldı. ve özel eğitim kurumlarında çalışan personellerin işlemlerini gerçekleştirebileceği bir ekran olan MEBBİS’te öğretmenler yer değişikliği için tercih işlemleri yapılıyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen on binlerce öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için ekranına akın etti. Peki nasıl yapılır? nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.8.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 15:59
MEBBİS giriş ekranı! 2019 Mazerete bağlı öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır?

On binlerce öğretmenin mazerete bağlı atama tercihleri başladı. tayinlerinin başlamasıyla birlikte öğretmen giriş ekranında yoğunluk başladı. Bu bağlamda '' MEBBİS girişi nasıl yapılır? Eş durumu tercihleri nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aranıyor. 2019 takvimine göre, tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI!

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tayin tercih başvuruları başladı. MEBBİS öğretmen giriş ekranından adaylar tayin tercihlerini gerçekleştirebilirler. Haberimizin devamında MEB Öğretmen mazeret tayini kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

MEB takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Tebligat ve İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

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MEBBİS giriş ekranı! 2019 Mazerete bağlı öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır?
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