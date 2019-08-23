DGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

DGS tercihleri 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Kariyer hedefi olan öğrenciler DGS tercihleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alıyor. Tercih yapacak adaylar üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamalarına bakmaya devam ediyor. Peki DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

On binlerce öğrenci DGS tercihlerini yapmaya devam ediyor. Bu süre zarfında tercihlerini henüz tamamlamayanlar son günün ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. Peki DGS tercihlerinde son gün ne zaman? İşte detaylar…