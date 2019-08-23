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tercihleri ne zaman bitecek? 2019 nasıl ve nereden yapılır?

() tercihleri tüm hızıyla sürüyor. ile 2019 DGS tercih kılavuzu geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Üniversitelerin lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen adaylar boş kontenjanlara ve taban puanları incelemeye devam ediyor. Bu bağlamda ‘’ ne zaman bitecek, DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?’’ sorularına yanıt aranıyor. Peki ?

Giriş Tarihi: 23.8.2019 14:21
DGS tercihleri ne zaman bitecek? 2019 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

tercihleri 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Kariyer hedefi olan öğrenciler ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Tercih kılavuzu 'nin resmi sitesinde yer alıyor. Tercih yapacak adaylar üniversitelerin taban puanlarına ve başarı sıralamalarına bakmaya devam ediyor. Peki DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

On binlerce öğrenci DGS tercihlerini yapmaya devam ediyor. Bu süre zarfında tercihlerini henüz tamamlamayanlar son günün ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. Peki DGS tercihlerinde son gün ne zaman? İşte detaylar…

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