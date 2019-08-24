Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2019 – 2020 MEB takvimi

Uzun bir tatil maratonunun ardından öğrenciler ve veliler okulların açılma tarihini araştırıyor. Yaklaşık 3 ay süren yaz tatilin sonunda öğrenciler '' okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem velileri hem öğrencileri yakından ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt MEB'in 2019-2020 eğitim öğretim takvimi içerisinde yerini aldı. Peki Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte tüm ayrıntılar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2019-2020 MEB TAKVİMİ

Okul telaşına başlayan veliler ve öğrenciler heyecanla okulların açılacağı tarihini öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında ' Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?' sorularının yanıtlarına ulaşabilir, 2019- 2020 MEB eğitim öğretim takvimine bakabilirsiniz.