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sınavı ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte bilgiler

Gerek yüksek lisans gerekse yabancı dil tazminatı için dil puanına ihtiyaç duyan on binlerce adayın merak ettiği '2019 sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. Bu yıl 7.'si düzenlenecek olan YÖKDİL sınavının tarihi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanırken çeşitli bilgiler de aktarıldı. Öte yandan, başvurularının ne zaman gerçekleşeceği de duyuruldu. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.8.2019 00:43
YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte bilgiler

Birçok adayın merakla beklediği 7. YÖKDİL sınavının tarihi belli oldu. Yıl içerisinde belirli dönemlerde düzenlenen YÖKDİL sınavının tarihi YÖK tarafından resmen duyuruldu. Böylelikle adayların cevabını yoğun bir şekilde araştırdığı 'YÖKDİL sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı da kesinlik kazandı. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak?

Konuya dair merak edilen detayları sizler için hazırladık.

BU YIL YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da gerçekleşirken sonuçlar ise 28 Kasım'da açıklanacak.

2019 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 13-23 Eylül tarihlerinde alınacak. Geç başvuru tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi.

YÖKDİL SINAVINI ARTIK ÖSYM YAPACAK

YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK'ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir."

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