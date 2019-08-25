MEB takvimi: Bu yıl okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Yaz tatili uzayacak mı? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi

Uzun bir tatil maratonunun ardından öğrenciler ve veliler okulların açılma tarihini araştırıyor. Yaklaşık 3 ay süren yaz tatilin sonunda öğrenciler '' okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem velileri hem öğrencileri yakından ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt MEB'in 2019-2020 eğitim öğretim takvimi içerisinde yerini aldı. Peki Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte tüm ayrıntılar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2019-2020 MEB TAKVİMİ

Okul telaşına başlayan veliler ve öğrenciler heyecanla okulların açılacağı tarihini öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında ' Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?' sorularının yanıtlarına ulaşabilir, 2019- 2020 MEB eğitim öğretim takvimine bakabilirsiniz.

İŞTE OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH;

MEB resmi takviminde okullar bu yıl 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak.