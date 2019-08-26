2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Açık öğretim fakültesinden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrencilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekiyor. Peki, 2019 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor ve bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…
Giriş Tarihi: 26.8.2019 11:30
AÖF kayıt yenileme tarihleri ve akademik takvim Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte 2019 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri...