ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2019 ALES/2 sınav giriş yerleri yayında mı?

On binlerce aday ALES sınav tarihini araştırmaya başladı. ALES başvurularını geçtiğimiz ay tamamlayan adayların gözleri ALES sınav tarihine ve sınav giriş yerlerine çevrildi. Bu bağlamda sınava girecek binlerce aday '' ALES sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayında mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar…

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES sınav soruları, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihine yakın bir zaman diliminde açıklanıyor.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.