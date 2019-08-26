Arabuluculuk sınav başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor? Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak?

2019 Adalet Bakanlığı tarafından 5 bin kişinin alınacağı arabuluculuk sınav başvuruları halen devam etmekte. On binlerce kişi başvurularını tamamlamak için işlemlerini yapıyor. Arama motorlarında "Arabuluculuk sınav başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor?" gibi araştırmalar yapan adaylar için işte konuya ilişkin detaylar..

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR? 2019 ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

2019 Adalet Bakanlığı tarafından on binlerce adayın başvurduğu ve başvuracağı Arabuluculuk sınav süreci ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.