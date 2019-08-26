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nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor? ne zaman yapılacak?

tarafından 5 bin kişinin alınacağı başvuruları geçen hafta alınmaya başlanmıştı. Sınavın başvuru süreci hala devam ederken henüz başvuru yapmayan adaylar " nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor?" ya da " yapılacak?" sorularının yanıtlarını arıyorlar. Başvuru süresi boyunca şimdilik 7 bin müracaatın yapıldığı arabuluculuk sınav başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 26.8.2019 14:17
Arabuluculuk sınav başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor? Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak?

2019 tarafından 5 bin kişinin alınacağı halen devam etmekte. On binlerce kişi başvurularını tamamlamak için işlemlerini yapıyor. Arama motorlarında "Arabuluculuk sınav başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor?" gibi araştırmalar yapan adaylar için işte konuya ilişkin detaylar..

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR? 2019 ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

2019 Adalet Bakanlığı tarafından on binlerce adayın başvurduğu ve başvuracağı Arabuluculuk sınav süreci ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

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Arabuluculuk sınav başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sona eriyor? Arabuluculuk sınavı ne zaman yapılacak?
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