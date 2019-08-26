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kayıtları bugün başlıyor! 2019 BİLSEM kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri tarafından öğrencilerin gelişimi için çeşitli eğitimler gördüğü kayıtları bugün başlıyor. Geçtiğimiz günlerde sonuçların açıklanmasının ardından kayıt işlemleri için merakla bekleyenler için heyecan dorukta. Sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında " nasıl ve nereden yapılacak?" sorusuna yanıt arayanlar en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak istiyorlar. Buna göre; BİLSEM kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 26.8.2019 09:19
BİLSEM kayıtları bugün başlıyor! 2019 BİLSEM kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitimi Merkezi mülakat sonuçlarının dün açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt tarihleri ve işlemleri için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Eğitim merkezinde yabancı dil, öğrenme yöntemleri, iletişim becerileri gibi eğitimler alan öğrenciler aldıkları sonuçlara göre yerleşecekler. Öğrenciler Genel Yetenek, Resim ve Müzik alanlarında bireysel değerlendirmeye tabi tutulmuştu. Bu kapsamda Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye tabi tutulan adaylar için taban puan 130, Resim alanında bu puan tüm sınıf düzeyleri için 90 ve Müzik alanında ise 70 olarak açıklandı.

BİLSEM KAYITLARI BUGÜN BAŞLIYOR! BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Haberimizin detaylarından kayıtları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, kayıt işlemlerinin ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

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BİLSEM kayıtları bugün başlıyor! 2019 BİLSEM kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
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