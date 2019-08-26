BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır? 2019 BİLSEM kayıtları için gereken evraklar...

BİLSEM Eğitim merkezinde yabancı dil, öğrenme yöntemleri, iletişim becerileri gibi eğitimler alan öğrenciler aldıkları sonuçlara göre yerleşecekler. Öğrenciler Genel Yetenek, Resim ve Müzik alanlarında bireysel değerlendirmeye tabi tutulmuştu. Bu kapsamda Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye tabi tutulan adaylar için taban puan 130, Resim alanında bu puan tüm sınıf düzeyleri için 90 ve Müzik alanında ise 70 olarak açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2019 BİLSEM kayıt dönemi öğrenciler için başladı. BİLSEM kayıtları için gerekli evraklar ve detaylar haberimizde…