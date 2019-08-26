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tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar!

Dikey Geçiş Sınavı tercihleri kapsamında heyecanlı süreç devam ediyor. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan ve eğitimlerine dört yıllık lisans düzeyine tamamlamak isteyen adaylar, 'nin açıkladığı tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları ile ilgili işlemlerini gerçekleştiriyor. Henüz okul tercihinde bulunmayan adaylar ise, '2019 nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. İlgili işlemlerini yapan öğrenciler ise 2019 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki, DGS ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından ilgili kılavuzu ve üniversite taban puanlarını bulabilir, konuya yönelik bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.8.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 12:54
DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar!

Aldıkları iki yıllık eğitimi dört yıllık lisans düzeyine çevirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren 2019 tercihleri tarafından alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzu neticesinde heyecanlı süreç başladı. Birçok aday işlemlerini ilk günden tamamlarken birçoğu ise henüz gerçekleştirmedi. Bu doğrultuda, ' nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan ve lisans eğitimi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile belirtilen şekilde ve tarihler arasında işlemlerini tamamlamak zorunda.

2019 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından DGS tercih sonuçlarının ne zaman ve hangi gün açıklanacağı hakkında bilgi sahibi olabilir, yerleştirme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağına yönelik bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar!
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