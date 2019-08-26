DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar!

Aldıkları iki yıllık eğitimi dört yıllık lisans düzeyine çevirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren 2019 DGS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzu neticesinde heyecanlı süreç başladı. Birçok aday işlemlerini ilk günden tamamlarken birçoğu ise henüz gerçekleştirmedi. Bu doğrultuda, 'DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan ve lisans eğitimi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile belirtilen şekilde ve tarihler arasında işlemlerini tamamlamak zorunda.

2019 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından DGS tercih sonuçlarının ne zaman ve hangi gün açıklanacağı hakkında bilgi sahibi olabilir, yerleştirme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağına yönelik bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.