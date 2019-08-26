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sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ile sorgulama ekranı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Devlet kadrolarında çalışmak isteyen on binlerce aday sınavında ter döktü. Memur olma hayaliyle (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. On binlerce aday ‘’ ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.8.2019 12:22
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile KPSS sonuçları sorgulama ekranı!

, sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detayları açıkladı. Seçme Sınavı'na katılan adayların devlet kurumlarına personel alımı devam ediyor. On binlerce aday '' ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM son dakika KPSS sonuçları açıklaması heyecanla bekleniyor. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylar belli oldu. On binlerce vatandaş ÖSYM'nin resmi sitesinden KPSS sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki ? İşte yanıtı…

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile KPSS sonuçları sorgulama ekranı!
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