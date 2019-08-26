KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile KPSS sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM, KPSS sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detayları açıkladı. Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların devlet kurumlarına personel alımı devam ediyor. On binlerce aday '' KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aranıyor. ÖSYM son dakika KPSS sonuçları açıklaması heyecanla bekleniyor. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylar belli oldu. On binlerce vatandaş ÖSYM'nin resmi sitesinden KPSS sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…