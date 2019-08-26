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, hangi tarihte? Yaz tatili uzayacak mı? 2019-2020 eğitim öğretim dönemini duyurdu!

Yeni eğitim öğretim yılına kısa süre kala öğrenciler ‘ ? Yaz tatili uzayacak mı?’ araştırması yapıyor. 3 aylık yaz tatilinin ardından gözler 2019-2020 eğitim öğretim dönemi takvimine çevrildi. 14 Haziran 2019 tarihinde okullar kapanmış ve öğrenciler aileleriyle birlikte tatil sürecine girmişti. Eylül ayına hızlı bir giriş yapacak olan öğrenciler şimdiden okul hazırlıklarına başladı. MEB’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre ilkokul 1. Sınıf öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da okula erken başlayacak. Peki okullar ne zaman açılacak? 2019 ? İşte 2019 – 2020 MEB takvimi…

Giriş Tarihi: 26.8.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 09:34
Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Yaz tatili uzayacak mı? 2019-2020 eğitim öğretim dönemini MEB duyurdu!

Uzun bir tatil maratonunun ardından öğrenciler ve veliler okulların açılma tarihini araştırıyor. Yaklaşık 3 ay süren yaz tatilin sonunda öğrenciler '' ?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem velileri hem öğrencileri yakından ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt 'in 2019-2020 eğitim öğretim takvimi içerisinde yerini aldı. Peki Okullar ne zaman açılıyor? ? İşte tüm ayrıntılar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2019-2020 MEB TAKVİMİ

Okul telaşına başlayan veliler ve öğrenciler heyecanla okulların açılacağı tarihini öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında ' Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?' sorularının yanıtlarına ulaşabilir, 2019- 2020 MEB eğitim öğretim takvimine bakabilirsiniz.

İŞTE OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH;

MEB resmi takviminde okullar bu yıl 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak.

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Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Yaz tatili uzayacak mı? 2019-2020 eğitim öğretim dönemini MEB duyurdu!
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