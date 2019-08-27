Haberler
>
Eğitim Haberleri
>
AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2019 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Akademik takvim...
AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2019 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Akademik takvim...
2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Açık öğretim fakültesinden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrencilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekiyor. Peki, 2019 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor ve bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…
Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:34Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:34
AÖF kayıt yenileme tarihleri ve akademik takvim Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte 2019 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri...