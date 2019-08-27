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kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2019 kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Akademik takvim...

2019 kayıt yenileme tarihleri tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Açık öğretim fakültesinden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrencilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekiyor. Peki, 2019 ne zaman başlıyor ve bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:34
AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2019 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Akademik takvim...

kayıt yenileme tarihleri ve akademik takvim Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte 2019 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri...

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AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2019 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF Akademik takvim...
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