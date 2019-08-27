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AÖL kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır? 2019 AÖL 1. dönem ve ne zaman sona erecek?

Önümüzdeki yıla ilişkin 2019-2020 AÖL işlemleri tarafından alınmaya devam ediyor. Eğitim öğretim hayatlarını aracılığıyla sürdüren on binlerce öğrenciyi ilgilendiren süreç, MEB AÖL kılavuzunun da yayımlanmasıyla bir hayli merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 1. dönem kılavuzu ile AÖL ve kayıt yenileme ücreti gibi birçok bilgi öğrenilebiliyor. Peki, 2019 1. dönem AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte, MEB'in açıkladığı bilgiler eşliğinde Açık Lise 1. dönem ilk kayıt işlemleri hakkında bilmeniz gerekenler;

Giriş Tarihi: 27.8.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 11:35
Açık Lise AÖL kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır? 2019 AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

aracılığıyla eğitim öğretim hayatlarını sürdüren on binlerce ilgilendiren 2019-2020 1. dönem ve işlemleri devam ediyor. Bu doğrultuda, AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgiler, arama motorları üzerinden en çok yanıtı merak edilenler arasında ilk sırada yer ediniyor. Milli Eğitim Bakanlığı () da 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin 1. dönem Açık Lise kayıt yenileme süreci hakkında gerekli bilgileri yayımladığı kılavuz ile paylaştı. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl ve ücreti ne kadar? Konuya dair merak edilenleri sizler için derledik.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR? ÜCRETİ NE KADAR?

2019-2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair işlemler ve ücret bilgisi şu şekilde;

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Açık Lise AÖL kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır? 2019 AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman sona erecek?
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