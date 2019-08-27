İlkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır? Okul yaşı hesaplama robotu - E okul okula başlama yaşı hesaplama

Geçen ay yürürlüğe giren yeni düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Sonrasında veliler ilk okul düzeyindeki çocuklarının yaşlarını nasıl hesaplayacaklarını araştırmaya başladı. Bunun üzerine MEB e okul sistemi üzerinden "Okul yaşı hesaplama robotunu kullanıma sundu. Peki okul yaşı nasıl hesaplanır? İşte okul yaşı hesaplama robotu ve detaylar...

OKUL YAŞI NASIL HESAPLANIR?

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2019) itibarıyla hesaplanır. lkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.

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ANAOKULUNA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?

Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

ANA SINIFINA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?

Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR?

Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI GELEN ÇOCUĞUN OKULA KAYIT OLMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır.