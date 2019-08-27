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ek tercih kılavuzu tarafından yayınlandı mı? 2019 YKS üniversite ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının akabinde ek tercihlere yönelik araştırmalar da bir hayli artış gösterdi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen aday öğrenciler, YKS ek tercih tarihleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Zira, tarafından açıklanacak olan üniversite boş kontenjanlar ile adaylara ikinci ve son şans niteliğine sahip fırsatı tanınacak. Bu doğrultuda, 'YKS ne zaman ve hangi tarihte başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında ilk sırada yer alıyor. Haberimizin detaylarından YKS üniversite ek yerleştirme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgi sahibi olabilir, tarihler hakkında güncel bilgileri kolay ve hızlı bir şekilde edinebilirsiniz. İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 11:29
YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? 2019 YKS üniversite ek tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında merakla beklenilen yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalar içerisinde tarafından açıklandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ve ailelerini ise ek tercih heyecanı sardı. Bu bağlamda, '2019 YKS ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda dikkat çekiyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından herhangi bir yere yerleşemeyen adaylara boş kontenjan bilgileri eşliğinde ikinci ve son şans niteliğinde olan ek tercih hakkı veriliyor.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Herhangi bir yere kayıt hakkı kazanamayan adaylar, tarafından açıklanacak olan boş kontenjanlar ile işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından ilgili tarihler hakkında fikir sahibi olabilir, işlemlerin nasıl ve nereden gerçekleştirileceğini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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