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kayıt yenileme tarihleri! duyurdu 2019 nasıl ve nereden yapılır?

2019 kayıt yenileme tarihleri tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Açık öğretim fakültesinden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrencilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekiyor. Peki, 2019 ne zaman başlıyor ve bitiyor? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 28.8.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 15:35
AÖF kayıt yenileme tarihleri! Anadolu Üniversitesi duyurdu 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

kayıt yenileme tarihleri ve akademik takvim Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte 2019 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri...

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AÖF kayıt yenileme tarihleri! Anadolu Üniversitesi duyurdu 2019 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?
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