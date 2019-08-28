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nasıl yapılır? 2019 ile ne zaman? İşte detaylar

Lisesi (AÖL) kayıt yenileme süreci devam ediyor. kayıtlarını yapmak isteyenler kayıt yenileme tarihlerini öğrenmek istiyor. Belli sebeplerden açıktan okumak zorunda kalanlar ‘’ nasıl yapılır, kayıt yenileme son gün ne zaman?’’ sorularına yanıt aranıyor. 'nın takvimine göre, kayıt işlemleri 'ta başlamıştı. İşte 2019 yılı

Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:08
Açık lise AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 MEB ile AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. Henüz kayıt yenileme yapmayan öğrenciler AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri ve sürece dair merak edilen detaylar…

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi ya da kısa adı ile açık lise veya AÖL, herhangi bir sebepten dolayı örgün öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lisedir.

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Açık lise AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 MEB ile AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte detaylar
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