İngilizce ihtiyacı artacak

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Dünya çapında bir dil merkezi olan Türkiye genelinde de 15 merkezde faaliyet gösteren Wall Street English İngilizce'nin geleceğiyle ilgili global çapta bir araştırma yaptı. Buna göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünya üzerindeki oluşacak demografik değişiklikler neticesinde İngilizce'ye duyulan ihtiyaç artacak. Bu değişime paralel olarak insanların yüzde 65'i dünya çapındaki insanlarla iletişim kurmak, yüzde 54'ü profesyonel hayattaki terminolojiye hâkim olmak, yüzde 51'i daha iyi bir İngilizce ile işe girmek için İngilizce öğrenmek isterken, yüzde 49'u sosyal medya içeriklerini İngilizce oluşturmak, yüzde 33'ü daha fazla kazanmak ve yüzde 28'i çeviri teknolojisinin yetersiz olması sebebiyle İngilizceyi öğrenecek. Bu nedenle sadece dil bilgisi kurallarının öğretildiği, sınıf içi ve öğretmen odaklı İngilizce daha da yetersiz kalacak. Wall Street English Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Uçar Türkiye'deki İngilizce konuşma yetersizliğinin en önemli iki nedeninin klasik eğitim metotları ile kendine güvensizlik olarak tanımladı. Uçar "İngilizce bisiklete binmek gibidir. Kullandıkça daha çok öğrenilir. Yabancı dizi izleyin, yabancı dergi, gazete ve kitap okuyun. Klasik yöntemlerle artık İngilizce öğrenilmiyor" dedi.