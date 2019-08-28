KPSS sonuçları 2019 için geri sayım başladı! ÖSYM KPSS sonuçlarını açıkladı mı?

KPSS 2019 sonuçları için geri sayım başladı! Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenli olarak her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) sonuçlarının açıklanmasına sadece bir gün kaldı. ÖSYM sonuçları açıklayacağı tarihi duyurmuştu. Sınava giren adaylar bir an önce sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Vatandaşlar 2019 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

KPSS SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sınava girip memur olmak isteyen adaylar geri sayıma başladı bile! Peki, ÖSYM sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? KPSS sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçları nereden öğrenecek? Detaylar haberimizde…