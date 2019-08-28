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sonuçları 2019 için geri sayım başladı! KPSS sonuçlarını açıkladı mı?

2019 sınav sonuçları sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Sınavın açıklanacağı tarihi kendi resmi sitesinden duyurmuştu. Memur olmak isteyen vatandaşların katılım gösterdiği sınav 4 Temmuz 2019 tarihinde Genel kültür - Genel yetenek sınavı olarak gerçekleşmişti. Peki, KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi belli oldu mu? KPSS sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.8.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 11:30
KPSS sonuçları 2019 için geri sayım başladı! ÖSYM KPSS sonuçlarını açıkladı mı?

2019 sonuçları için geri sayım başladı! Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenli olarak her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) sonuçlarının açıklanmasına sadece bir gün kaldı. sonuçları açıklayacağı tarihi duyurmuştu. Sınava giren adaylar bir an önce sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Vatandaşlar 2019 KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

KPSS SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sınava girip memur olmak isteyen adaylar geri sayıma başladı bile! Peki, ÖSYM sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçları nereden öğrenecek? Detaylar haberimizde…

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KPSS sonuçları 2019 için geri sayım başladı! ÖSYM KPSS sonuçlarını açıkladı mı?
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