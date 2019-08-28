KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? 2019 KYK yurt sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Üniversite kayıtlarının akabinde yüz binlerce öğrenci bir yandan da 2019-2020 KYK yurt başvurusu işlemlerini tamamladı. Evlerinden uzakta okuyacak olan ve maddi imkanı elvermeyen birçok öğrenci, devlet yurtları ile barınma ihtiyaçlarını huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. e-Devlet üzerinden başvurularını yapan yüz binler genç, '2019 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna cevap aramaya başladı. Zira, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ilan edilecek neticelerin ardından, hangi adayların asil ve hangilerin yedek olacağı kesinlik kazanacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019 KYK yurt başvuru sonuçları tarihleri hakkında bilgi sahibi olabilir, sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağına dair fikir edinebilirsiniz.