Merdiven altından uzak durun

BUGÜN NELER OLDU

2019-2020 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kaldı. Okullar 9 Eylül'de açılacak.Velileri bu haftadan itibaren okul alışverişi bekliyor. Okul formaları 75-250 TL arasında değişirken kırtasiye ürünleri için velilerin en az 250 TL ayırması gerekiyor. Ancak bu rakam biraz daha pahalı ürünler için 750 TL'ye kadar çıkıyor.Hatta "organik" içerikli ürünlerde bu rakam 2 bin TL'yi aşabiliyor. Okul alışverişinde en kritik konu ise ürün güvenliği. Ancak bunun için çok pahalı ürünleri tercih ederek bütçenizi zorlamak yerine bazı noktalara dikkat ederek hem okul alışverişini daha hesaplı yapabilir hem de çocuğunuzun sağlığını koruyabilirsiniz.Çocukları olası risklerden korumanın en güvenilir yolu TSE markalı ürünleri tercih etmek veya CE sertifikası işareti aramak. Hatta kimyasal içeriğe de dikkat edilmeli. Merdiven altından ne olduğu belli olmayan ucuz ürünler almayın.İşte hem hesaplı hem de güvenli okul alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler:Bir ürünün üzerinde TSE markası bulunması o ürünün üretim yerinde birçok kriterde testlerden geçtiği anlamına geliyor. TSE markalı ürünlere yüzde 100 güvenebilirsiniz.Hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı sağlayabilmek adına belirli mallarda bulunması zorunlu olan bir işaret.Çocukların kolayca aldanabileceği, çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş ürünler çok ucuz fiyatlarla her yerde satılabiliyor. Üretim yeri belli olmayan ürünlerden uzak durun.Aldığınız ürünün barkoduna bakın. Ambalajlı, ithalatçısı ya da üreticisi belli olan, etiketli ürünleri satın alın.Özellikle silgi ve kalemlerde kokulu ürünleri tercih etmeyin.Ayrıca parmak boyası ve oyun hamuru gibi ürünlerde de çok daha özenli davranılması gerekiyor. Çocukların ağza götürülme olasılığı yüksek olan bu ürünlerde mutlaka güvenilir markalar tercih edilmeli.Beslenme çantası ve mataralarda boyalı ve plastik baskılı ürünlerden uzak durulmalı. Yapıştırıcılarda "solvent içermez" ibaresi arayın.TSE Başkanı Adem Şahin okul alışverişinde aranması gereken diğer işaret ve anlamlarını ise şöyle açıkladı: "Veliler, aldıkları ürünlerin üzerinde ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerinin standartlara uygunluğunu gösteren EN71- 1, yanmazlık özelliğiyle ilgili standartlara uygunluğunu gösteren EN71-2, ağır metallerin belirlenen sınırlar dâhilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işaretlerini, fitalat ve BPA analizlerini ve diğer oyuncak güvenliği standartlarını da aramalı. Ürünlerin üzerinde ya da ambalajlarında mutlaka üretici ya da ithalatçıya ait ulaşılabilir adres ve telefonların bulunması gerekiyor.