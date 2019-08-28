PISA’dan başarının tüyoları

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Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Direktörü Andreas Schleicher Türk öğrencilerin farklı çalışma alanlarından bilgileri bir araya getirip bağlantı kurarken zorluk yaşadıklarını belirterek "Algoritmaları yapmamıza gerek yok. Bunlar zaten yapılıyor. Biyoloji ya da kimyada birçok bilgiler, formüller bilmemize gerek yok. Aslında bizim bilimsel olarak düşünme yaklaşımını veya deney yapabilmeyi bilmemiz lazım" dedi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) "Dünya Okulu: 21.Yüzyılın Okul Sistemi Nasıl Kurgulanmalı" adlı kitabı ile ilgili bilgi veren Schleicher Türkiye'deki öğrencilerin zorlandığı noktalar hakkında da konuştu. Schleicher "Bildiklerinden çıkarımlar yaparken, yargılara ulaşırken zorlanıyorlar. Algoritmaları yapmamıza gerek yok" dedi. PISA testlerinde yüzde 10'a giren öğrenciler hakkında bilgi veren Schleicher, "Yüzde 10'una baktığımızda, Çin Şangay'da çok zor koşullarda yetişen çocuklar olduğunu görüyoruz. Onlar PISA testlerinde yüzde 10 olarak, en zengin Amerikalı çocuklardan daha büyük başarı sağladılar. Demek ki buradaki fakirlik insanın kaderi değil" diye konuştu. BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise Schleicher'ın kitabının BAU Yayınları üzerinden çıkardıklarını duyurdu. Karadeniz, "Ülkemizin eğitim 2023 vizyonunda gitmek istediği çok önemli bir yol haritası var" dedi.