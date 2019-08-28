YKS üniversite ek tercihler ne zaman, ayın kaçında yapılacak? ÖSYM ile 2019 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte bilgiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında merakla beklenilen yerleştirme sonuçları geçtiğimiz haftalar içerisinde ÖSYM tarafından açıklandı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ve ailelerini ise YKS ek tercih heyecanı sardı. Bu bağlamda, '2019 YKS ek yerleştirme ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda dikkat çekiyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından herhangi bir yere yerleşemeyen adaylara boş kontenjan bilgileri eşliğinde ikinci ve son şans niteliğinde olan ek tercih hakkı veriliyor.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Herhangi bir yere kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak olan boş kontenjanlar ile üniversite ek yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından ilgili tarihler hakkında fikir sahibi olabilir, işlemlerin nasıl ve nereden gerçekleştirileceğini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.