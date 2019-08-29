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ne zaman açılacak? ? 2019 2020 eğitim öğretim takvimi!

Eylül ayına kısa süre kala ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler okul için hazırlıklara başlarken yaz tatilinin ne zaman biteceğini sorguluyor. 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Yeni eğitim öğretim düzeninde değişiklikler dikkat çekiyor. 2019 2020 eğitim öğretim takviminde yaz tatilinin keyfini süren on binlerce öğrenci için hem ara tatil hem de okulların açılacağı tarih bilgilerini paylaştı. Peki ? ? İşte 2019 2020 MEB eğitim öğretim takvimi…

Giriş Tarihi: 29.8.2019 15:29
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2019 2020 MEB eğitim öğretim takvimi!

Yeni eğitim öğretim yılı geri sayımı sürerken '' ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. 2019 - 2020 öğretim yılı başlarken öğrenciler başta olmak üzere öğretmen ve velileri de büyük bir heyecan sardı. Okul hazırlıklarına başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri merak ediyor. On binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği okulların açılacağı tarih 2019 2020 eğitim öğretim takviminde yer aldı. Peki ? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE 2019 2020 MEB TAKVİMİ!

Yaz tatilinin bitmesine kısa süre kala öğrencileri okul heyecanı sardı. Bunun akabinde okullar ne zaman açılacak sorusu geldi. 2019 2020 MEB eğitim öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi duyurdu.

İşte 2019 2020 MEB eğitim öğretim takvimine dair merak edilen tüm ayrıntılar;

Uzun bir yaz tatili maratonunun ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrilmişti. MEB resmi takviminde İlkokul 1. sınıflar, 2 Eylül 2019 tarihinde başlayacak, diğer sınıflar ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü okula başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2019 2020 MEB eğitim öğretim takvimi!
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