KPSS puan türleri nelerdir? KPSS puan türleri (P1,P2,P3) alım yapan kurumlar hangileri?

KPSS puan türleri A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmak isteyen vatandaşlar '' KPSS puan türleri (P1,P2,P3) alım yapan kurumlar hangileri?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere KPSS'de şuanda toplam 121 çeşit puan bulunmaktadır. Bu puanların her biri hem bileşen olarak hem de bileşen ağırlığı olarak farklıdır. Peki KPSS puan türleri nelerdir? İşte detaylar…

KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden (P1,P2,P3) alım yapan kurumlar merak edildi. İşte KPSS puan türleri hakkında merak edilenler…

KPSS puanı ile personel alımı yapan kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadroları için aşağıda belirtilen KPSS puan türlerini kullanacaklardır.

Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı vermez.