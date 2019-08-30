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yedek yurt başvurusu ne zaman yapılacak? 2019 KYK başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kredi Yurtlar Kurumu () yurt sonuçlarının açıklandı. Asil ve yedek olmak üzere yerleştirme sonuçları YURTKUR tarafından açıklandı. Bunun akabinde yurtlara yerleşemeyen öğrenciler için KYK yedek yurt başvuruları başlayacak. Şehir dışında okumaya giden öğrenciler ‘’ 2019 ne zaman?’’ sorusuna yanıt arıyor. Yurtlara yerleşen öğrencilerden sonra boş kalan kontenjanlara yedek yerleştirmeler yapılacak. İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi bekleyecek. Peki KYK yedek yurt başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 30.8.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 10:03
KYK yedek yurt başvurusu ne zaman yapılacak? 2019 KYK yurt yedek başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

yurt sonuçlarının açıklamasıyla birlikte yedek yurt başvuruları 2019 yılında yoğun ilgi görmeye başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yedek yurt başvurusu kurumun resmi sitesinden yapılacak. Yedek yurt kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "" olan öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki ne zaman ve nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar…

KYK YEDEK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yedek yurt başvurusu hakkında merak edilenlere haberimizde değindik.

Yurt yedek öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek.

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KYK yedek yurt başvurusu ne zaman yapılacak? 2019 KYK yurt yedek başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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