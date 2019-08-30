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Başkanı Halis Aygün açıkladı! 2. Dönem sınavına girecek adayların sayısını verdi…Tıpta Uzmanlık sınav giriş belgesi

2019 2. Dönem sınavı tarafından düzenlenen Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin girilen bir sınavdır. Pazar günü gerçekleşecek olan Tıpta uzmanlık sınavına girecek aday sayısını ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklandı. Adaylara saat uyarısı yapıldı! İki oturumda gerçekleşecek olan sınav ilk olarak Temel Tıp Bilimleri Testi sonrasında ise Klinik Tıp Bilimleri testi şeklinde olacak. İşte ÖSYM başkanı tarafından açıklanan 2. Dönem sınav detaylaı ve sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 30.8.2019 13:46
ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı! TUS 2. Dönem sınavına girecek adayların sayısını verdi…Tıpta Uzmanlık sınav giriş belgesi

Başkanı Aygün, 2. Dönem sınavı için açıklama yaptı! Açıklamada sınava girecek olan adaylar için uyarıları vardı. Pazar günü gerçekleşecek olan 2019 'na giren adaylar sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini araştırıyor. Peki, TUS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? ÖSYM'nin yaptığı açıklama ve detayları haberimizden bulabilirsiniz…

2019 TUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'nin düzenlediği bu sınava girecek olan adaylar her sınavda olduğu gibi AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecek ve sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

2019 TUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı! TUS 2. Dönem sınavına girecek adayların sayısını verdi…Tıpta Uzmanlık sınav giriş belgesi
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