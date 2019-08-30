ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı! TUS 2. Dönem sınavına girecek adayların sayısını verdi…Tıpta Uzmanlık sınav giriş belgesi

ÖSYM Başkanı Aygün, TUS 2. Dönem sınavı için açıklama yaptı! Açıklamada sınava girecek olan adaylar için uyarıları vardı. Pazar günü gerçekleşecek olan 2019 Tıpta Uzmanlık Sınavı'na giren adaylar sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini araştırıyor. Peki, TUS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? ÖSYM'nin yaptığı açıklama ve detayları haberimizden bulabilirsiniz…

2019 TUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'nin düzenlediği bu sınava girecek olan adaylar her sınavda olduğu gibi AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecek ve sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

2019 TUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ