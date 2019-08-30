Özür grubu atama sonuçları 2019 açıklandı! MEB ile Özür grubu atama sonuçları hızlı sorgulama sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan özür grubu atamaları kapsamında heyecanlı süreç sona erdi ve ilgili sonuçlar dün gece saatlerinde resmen açıklandı. Eş durumu tayini ve diğer sebeplerle başvuruda bulunan binlerce kişi sonuçların açıklanması için gözlerini MEB'e çevirmişti. Mazerete bağlı yer değiştirme olarak da bilinen süreçte, öğretmenlerin bekleyişi dün gece MEB tarafından yapılan duyurunun ardından sonlandı.

ÖZÜR GRUBU (MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME) ATAMA SONUÇLARI MEB SORGULAMA SAYFASI

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından MEB sorgulama sayfası ile özür grubu (mazarete bağlı yer değiştirme) atama sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilir, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Buna göre; özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar..