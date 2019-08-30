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atama sonuçları 2019 açıklandı! MEB ile hızlı sorgulama sayfası

Büyük bir merakla beklenilen 2019 atama sonuçları MEB tarafından açıklandı. Mazerete bağlı yer değişikliği olarak da ifade edilen süreç, dünden bu yana en çok araştırılan konularında başında yer alıyordu. , dün gece saatlerinde resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile mazerete bağlı yer değişikliği sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, '2019 Özür grubu ve mazerete bağlı yer değişikliği atama sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Haberimizin detaylarından MEB sayfası ile sorgulama işlemleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.8.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 08:30
Özür grubu atama sonuçları 2019 açıklandı! MEB ile Özür grubu atama sonuçları hızlı sorgulama sayfası

tarafından yapılan atamaları kapsamında heyecanlı süreç sona erdi ve ilgili sonuçlar dün gece saatlerinde resmen açıklandı. Eş durumu tayini ve diğer sebeplerle başvuruda bulunan binlerce kişi sonuçların açıklanması için gözlerini MEB'e çevirmişti. Mazerete bağlı yer değiştirme olarak da bilinen süreçte, öğretmenlerin bekleyişi dün gece MEB tarafından yapılan duyurunun ardından sonlandı.

ÖZÜR GRUBU (MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME) ATAMA SONUÇLARI MEB SORGULAMA SAYFASI

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından MEB sorgulama sayfası ile özür grubu (mazarete bağlı yer değiştirme) atama sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilir, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Buna göre; özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Özür grubu atama sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar..

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Özür grubu atama sonuçları 2019 açıklandı! MEB ile Özür grubu atama sonuçları hızlı sorgulama sayfası
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