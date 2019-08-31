Açık lise okuyanlar bekçi olabilir mi?

Açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi olarak 3'e ayrılan açık liselerden mezun olan kişiler, örgün eğitim veren kurumlardan mezun olan kişiler ile aynı haklara sahiptir. Dolayısıyla bu kişilerin, lise diploması ile alım yapan kamu kurumlarına başvuru yaparak memur olması mümkündür.

Açık lise mezunuyum, bekçi olabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olup örgün eğitim veren eğitim kurumları ile denkliği bulunan bir açık liseden mezun olmanız ve diplomanızı almanız halinde bekçilik başvurusunda bulunabilirsiniz. Fakat diğer tüm koşullarda olduğu gibi bekçilik şartlarını sağlamanız ve yazılı sınavın yanı sıra mülakatlarda başarılı olarak bekçi olmaya hak kazanmanız gerekiyor.

Bekçilik şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

Bekçilik Sağlık Yönetmeliği'nde esasları belirtilen sağlık koşullarını taşımak, herhangi bir sağlık sorununa sahip olmak

Fiziki bir kusura sahip olmamak

Orantılı boy ve kilo değerlerine sahip olmak

Başvuru yaptığı ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

Bekçilik başvurusunda istenen belgeler nelerdir?

T.C. kimlik numarasını belirten ehliyet, pasaport, nüfus cüzdanı gibi bir belge

Diplomanın aslı ve fotokopisi (Diplomasını henüz almamış adaylar geçici mezuniyet belgeleri ile müracaatta bulunabilirler.)

Müracaat tarihinden 1 yıl öncesine kadar müracaat edilen ilde ikamet ettiğini kanıtlar nitelikteki belge

4 tane biyometrik fotoğraf

Sınav ücretinin yatırıldığını kanıtlar nitelikteki dekont

Askerlik ile ilişiği olmadığını kanıtlar nitelikteki belge