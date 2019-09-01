Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 eğitim öğretim yılına geri sayım başladı!

MEB okulların açılacağı tarihi ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminin takvimini yayınladı. Uzun bir tatil sürecinin ardından öğrenciler yeni dönemin başlayacağı günü bekliyor. Sayılı günler kala okul alışverişlerini yapan öğrenciler geri sayıma başladı. Bu yıl bilindiği üzere MEB yeni ara tatil sisteminin uygulanacağını duyurmuştu. Okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2019

Uzun bir yaz tatili maratonunun ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrilmişti. MEB resmi takviminde İlkokul 1. sınıflar, 2 Eylül 2019 tarihinde başlayacak, diğer sınıflar ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü okula başlayacak.

Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB YENİ SİSTEM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasındaki yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.

Ara tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bir takım öz değerlendirmeler yaparak çeşitli iyileştirmelere gidecekler. Yapılandırılmış ara tatillerde; çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyorlar. Ara tatillerde yeni bir yapılanma söz konusu. Birer haftalık tatillerin, sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların eğitimsel faaliyetlere katılması da hedefleniyor.

Her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi... Bazı geziler, fuarlar da bu ara tatillerin konusu olabilecek.