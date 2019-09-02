ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES ne zaman yapılacak?

Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı ALES için meraklı bekleyiş sürüyor. Sayısal test adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan, Sözel test ise sözel açıdan akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. 9-17 Temmuz tarihlerinde başvuru yapan ve lisansüstü eğitimlerine devam etme hakkı sağlayacak olan adaylar ALES takvimini merak etmektedirler. Aynı zamanda ALES 2 sınav tarihine ilişkin bilgiler de araştırılıyor. Buna göre; ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar..

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların heyecanla beklediği ALES/2 için sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES 22 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adayların sınava girerken yanlarında kimlik kartı ve sınav giriş belgesini bulundurması gerekiyor.

ALES sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında ÖSYM tarafından elektronik ortamda duyuru yapılacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.