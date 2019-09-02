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sınav giriş yerleri belli oldu mu? yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar “ sınav giriş yerleri belli oldu mu?”, “ yapılacak?” sorularına yanıt aramaya başladılar. Arama motorlarında en çok aratılan konulardan biri olan ALES sınavı akademik kadrolara yerleşecek olan adayları yakından ilgilendiriyor. Aynı zamanda bu ay içerisinde yapılacak olan ALES 2 için sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:32
ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES ne zaman yapılacak?

Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı ALES için meraklı bekleyiş sürüyor. Sayısal test adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan, Sözel test ise sözel açıdan akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. 9-17 Temmuz tarihlerinde başvuru yapan ve lisansüstü eğitimlerine devam etme hakkı sağlayacak olan adaylar ALES takvimini merak etmektedirler. Aynı zamanda ALES 2 sınav tarihine ilişkin bilgiler de araştırılıyor. Buna göre; ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar..

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların heyecanla beklediği ALES/2 için sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES 22 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adayların sınava girerken yanlarında kimlik kartı ve sınav giriş belgesini bulundurması gerekiyor.

ALES sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldığında ÖSYM tarafından elektronik ortamda duyuru yapılacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES ne zaman yapılacak?
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