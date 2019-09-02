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? 1. ve 5. sınıfların ne zaman başlıyor? MEB güncel takvimi!

Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren "?" sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Eylül ayına henüz yeni girdiğimiz bu dönemde gündemdeki en önemli konulardan bir tanesi oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını verirken aynı zamanda ara tatil takvimini açıkladı. Bunların dışında birinci ve beşinci sınıfların kapsamında okula ne zaman gidecekleri de araştırma konusu haline geldi. 1. Ve 5. Sınıflar için uygulanacak olan uyum programı ne zaman başlayacak? İşte 2019-2020 MEB takvimine göre; "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 2.9.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 10:46
Okullar ne zaman açılacak? 1. ve 5. sınıfların uyum programı ne zaman başlıyor? MEB 2019-2020 eğitim öğretim yılı güncel takvimi!

Eylül ayına girmemizle birlikte özellikle öğrencileri ve velilerini yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi de "?" sorusunun yanıtı oldu. Hem okulların açılma tarihi hem de 1. ve 5. sınıfların kapsamında okula ne zaman gidecekleri merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimini açıklarken vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını da vermiş oldu. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 1. VE 5. SINIFLAR İÇİN YAPILAN UYUM PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haberimizin devamından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını öğrenebilir, uyum programı ve MEB'in yayımladığı güncel takvime ulaşabilirsiniz.

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Okullar ne zaman açılacak? 1. ve 5. sınıfların uyum programı ne zaman başlıyor? MEB 2019-2020 eğitim öğretim yılı güncel takvimi!
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