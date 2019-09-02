YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru nasıl yapılır?

YÖKDİL sınavı, lisans mezunu olup akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katıldığı bir sınavdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavının en son 6.sı yapılmıştı. Bu yıl 7. kez düzenlenecek olan YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor? Başvurular nasıl yapılır? Sınav ne zaman olacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru: 13 - 23 Eylül 2019

Geç Başvuru: 2 Ekim 2019

Sınav: 3 Kasım 2019

Sonuç: 28 Kasım 2019

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testtekisorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) ×100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL NEDİR?

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz..