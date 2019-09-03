DGS tercih sonuçları ÖSYM ile ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 yılı DGS tercih sonuçları sorgulama sayfası

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta! Meslek yüksekokullarında ve çeşitli ön lisans programlarında aldıkları iki yıllık eğitimi dört yıllık lisans derecesine tamamlamak isteyen adaylar, elde ettikleri puan çerçevesinde üniversite tercihlerini geçtiğimiz hafta tamamladı. Bu doğrultuda, hafta başından itibaren '2019 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Zira, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak 'DGS tercih sonuçları açıklandı!' duyurusunun ardından öğrencilerin istedikleri üniversitelere yerleşip yerleşemeyecekleri netlik kazanacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2019 DGS tercih sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilir, merak ettiğiniz detayları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.