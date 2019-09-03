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nasıl yapılır? 2019 nelerdir?

29 Ağustos Perşembe itibariyle başlayan ücretli öğretmenlik başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı için yapmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecekler. Başvuru yapacak öğretmen adayları KPSS puanları ile alınacaklar. Buna göre; ? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Giriş Tarihi: 3.9.2019 12:01
Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2019 Ücretli öğretmenlik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

On binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren ücretli öğretmenlik başvuru süreci 29 Ağustos tarihinde başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yapmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacaklar. Başvuru yapmak için e-Devlet sistemine giren adaylar "Milli Eğitim Bakanlığı/Ücreti Öğretmenlik Başvurusu" başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

Buna göre; ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar..

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Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2019 Ücretli öğretmenlik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
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