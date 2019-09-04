AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? 2019 AÖL (Açık Lise) kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

Eğitim hayatını Açık Lise aracılığı ile sürdüren on binlerce öğrenci AÖL kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin kılavuzu yayımlaması üzerine konuya ilişkin bütün bilgiler de öğrencilere sunulmuş oldu. Peki buna göre; AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılacak? Ücreti ne kadar oldu?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR? ÜCRETİ NE KADAR?

2019-2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair işlemler ve ücret bilgisi şu şekilde;