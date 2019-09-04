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kayıt nasıl yapılır? AÖF yeni kayıt için gereken belgeler nelerdir?

kayıt yapacak vatandaşlar için süreç 2 Eylül tarihinde başladı. İnternet üzerinden elektronik kayıtlarını tamamlayanlar ise kayıt için gerekli belgeleri araştırmaya başladı. Açık öğretim fakültesi üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen kişilerin kayıt olduğu AÖF iletişim bilgilerini de haberimizden bulabilirsiniz. Peki, nelerdir? Kayıt nasıl yapılır? ücretleri ve detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 4.9.2019 09:52
AÖF kayıt nasıl yapılır? AÖF yeni kayıt için gereken belgeler nelerdir?

kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar " kayıt nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Kayıtlar 2 Eylül tarihinde başlamıştı. Anadolu üniversitesinin resmi sitesinden alınan başvurular sonrasında AÖF bürolarında kayıt işlemlerini tamamlayacak. İşte ve kayıt hakkında detaylar…

AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

* İnternet başvuru belgesi

* Öğrenci bilgi formu

* Kayıt bilgileri sorgulama sonuçları

* Öğrenim belgesi

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AÖF kayıt nasıl yapılır? AÖF yeni kayıt için gereken belgeler nelerdir?
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