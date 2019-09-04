AÖF kayıt nasıl yapılır? AÖF yeni kayıt için gereken belgeler nelerdir?

Açık öğretim kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar "AÖF kayıt nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Kayıtlar 2 Eylül tarihinde başlamıştı. Anadolu üniversitesinin resmi sitesinden alınan başvurular sonrasında AÖF bürolarında kayıt işlemlerini tamamlayacak. İşte AÖF kayıt ücretleri ve kayıt hakkında detaylar…
AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
* İnternet başvuru belgesi
* Öğrenci bilgi formu
* Kayıt bilgileri sorgulama sonuçları
* Öğrenim belgesi